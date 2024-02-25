نتنياهو: تأخير عملية رفح العسكرية إذا توصلنا لاتفاق بشأن المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا تنازلت حركة حماس عن مطالبها التي وصفها بـ«غير الواقعية» فسيكون هناك اتفاق بشأن الأسرى.

ونقلت قناة الجزيرة عن نتنياهو القول - اليوم الأحد: «بعد بدء العملية في رفح ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة».

وأشار إلى أنه لا يمكنهم ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها - وفق تعبيره، متابعًا: «إذا توصلنا لاتفاق بشأن المحتجزين فإن العملية في رفح ستتأخر قليلًا وإذا لم نصل لاتفاق فسنتحرك في رفح».

وصرح نتنياهو بأنه لا توجد خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح، وقال: «سنعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها».