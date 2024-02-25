باكستان: مدينة روالبندي تبدأ غدا حملة تطعيم لأكثر من 786 ألف طفل ضد شلل الأطفال

تبدأ غدا الإثنين حملة تطعيم لمكافحة شلل الأطفال لمدة أسبوع في مدروالبندي ستشمل أكثر من 786877 طفلا دون سن الخامسة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة في روالبندي الدكتور إعجاز أحمد قوله، إن 3675 فريقا متنقلا و870 مسئولا عن المنطقة و245 مسئولا طبيا و330 مركزا ثابتا سيشاركون في الحملة لاستكمال مهمة التطعيم.

وأضاف أنه سيتم أيضا إجراء عمليات تطعيم في 163 نقطة عبور، بينما سيتم إرسال فرق إلى ساحات تحصيل الرسوم حتى لا يفقد أي طفل فرصة التطعيم.

وقال الدكتور إعجاز إنه تم توجيه فرق مكافحة شلل الأطفال للتأكد من أن جودة البيانات تصل إلى المستوى المطلوب وعدم فقد أى طفل في مواقع ونقاط العبور لفرصة التطعيم. وقال الرئيس التنفيذي إن الحملة سيتم إطلاقها في ظل خلفية عينات بيئية إيجابية لشلل الأطفال في روالبندي.