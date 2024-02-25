 ساج 30.. كيليان مورفي يفوز بجائزة الأداء المتميز لممثل بدور رئيسي في فيلم سينمائي - بوابة الشروق
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ساج 30.. كيليان مورفي يفوز بجائزة الأداء المتميز لممثل بدور رئيسي في فيلم سينمائي

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:09 ص

يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثل بدور رئيسي في فيلم سينمائي، كيليان مورفي عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة كلا من
كولمان دومينجو عن دوره بفيلم «رستن - Rustin»
برادلي كوبر عن دوره بفيلم «الموسيقار - Maestro»
بول جياماتي عن دوره بفيلم «الباقون - The Holdovers»
جيفري رايت عن دوره بفيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»


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