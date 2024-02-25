يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثل بدور رئيسي في فيلم سينمائي، كيليان مورفي عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة كلا من

كولمان دومينجو عن دوره بفيلم «رستن - Rustin»

برادلي كوبر عن دوره بفيلم «الموسيقار - Maestro»

بول جياماتي عن دوره بفيلم «الباقون - The Holdovers»

جيفري رايت عن دوره بفيلم «الخيال الأمريكي - American Fiction»