الحوثيون بعد الغارات الأمريكية والبريطانية: متمسكون بموقفنا تجاه غزة

وصف المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن بأنه «عدوان مدان ومرفوض».

وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن «هذه الغارات تمثل انتهاكا سيادة دولة مستقلة ولأنه يأتي في سياق محاولات عبثية لمنع اليمن عن مواصلة موقفه الإسنادي لصمود الشعب الفلسطيني في غزة.»

وأضاف أنهم «متمسكون بالموقف الإنساني والديني إلى جانب غزة بمنع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، ويملكون كل الحق للرد على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن».

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنتا عددا كبيرا من الغارات الجوية، ضد ما قالت إنها أهداف ومواقع عسكرية لجماعة الحوثي اليمنية.

ووصفت هذه الغارات، التي شملت 18 غارة، بأنها الأكبر منذ أسبوعين.