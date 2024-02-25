تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

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أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب الإسكندرية المواجهة المرتقبة بين البنك الأهلي والاتحاد، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

الدفاع: محمود الجزا، محمد عبد الغني، موسى فراوى، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد هلال، إبراهيم حسن

الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حسن شاهين، عاصم صلاح، محمد بسيوني، أحمد ربيع، أمير مدحت، أحمد مدبولى، كريم بامبو، جريندو، عماد فتحي.