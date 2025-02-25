وزير الخارجية اللبناني يشدد على أهمية الدفع بالعلاقات مع الكويت إلى التعاون الأوسع

شدّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي على أهمية الدفع بالعلاقات اللبنانية - الكويتية إلى التعاون الأوسع، وذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفداً من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

واستقبل الوزير رجي وفدا من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، "وعرض مع أعضائه الدور الذي يضطلع به المجلس والنشاطات التي يقوم بها في سبيل تعزيز بيئة الأعمال اللبنانية في الكويت، وتعميق العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى دعم ومساعدة أبناء الجالية اللبنانية في الكويت"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وشدد رجي على "أهمية الارتقاء بالعلاقات اللبنانية - الكويتية والدفع بها نحو رحاب أوسع من التعاون، والعمل على تنمية التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان".

وشكر وزير الخارجية الكويت "حكومة وشعباً، على وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في كل الظروف الصعبة التي مروا بها".

وثمّن رجّي دور مجلس الأعمال اللبناني في "تقديم الدعم المادي والمعنوي للسفارة اللبنانية في الكويت، والهبات التي تقدموا بها لحسن سير العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان".

من جهته، أعرب الوفد عن "التزام مجلس الأعمال اللبناني في الكويت بتقديم الدعم الاقتصادي للبنان، والعمل على تفعيل العلاقة بين البلدين وتطويرها لما فيه من مصلحة مشتركة لبنانية - كويتية".