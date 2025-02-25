جيش الاحتلال: التقرير عن أهداف في الجولان ناتج عن رصد خاطئ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا سابقا عن الاشتباه في أهداف جوية في هضبة الجولان كان نتيجة لرصد خاطئ، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة بهضبة الجولان، مضيفًا أن الواقعة انتهت وأنها قيد التحقيق.

ونقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن صافرات الإنذار دوت في جنوب هضبة الجولان بعد شكوك بتسلل طائرات مسيرة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية تجاه الأهداف الجوية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن دوي صافرات الإنذار سمع في مناطق «يونتان» و«رمات مجشيميم» جنوبي الجولان.