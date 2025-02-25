لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وإيران ستنتظران نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى إجراء موسكو وطهران محادثات مثمرة وبناءة، لافتًا إلى الإشادة بالمستوى العالي من الحوار السياسي بين البلدين.

وأضاف: «ننسق مع الجانب الإيراني ولدينا ديناميكية كبيرة في تبادلاتنا التجارية مع طهران. ونعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على اقتصادنا».

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد أن «روسيا وإيران ستنتظران نتائج المؤتمر السوري الشامل، وعازمتان على الإسهام في الهدوء في سوريا».

وأشار إلى أن «محاولات تقديم المساعدة من الخارج للعملية الداخلية السورية دون مشاركة روسيا وإيران والصين، لا تتفق مع أهداف توحيد سوريا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه أجرى محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.