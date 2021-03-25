 سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: يجب أن تسيطر الحكومة الليبية على أراضيها - بوابة الشروق
الخميس 25 مارس 2021 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: يجب أن تسيطر الحكومة الليبية على أراضيها

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 9:24 م

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، إن ما حدث خلال الأسابيع الماضية في القضية الليبية تغير إيجابي، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار، واتفاق عقد انتخابات في ديسمبر.

وأضاف برجر، في لقاء ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدعم فريق إدارة الحدود في ليبيا منذ عامي 2014 و2015، متابعًا: «نتمنى أن تستمر، وأعتقد أننا في المسار الصحيح حاليًا».

ولفت إلى دور مصر الكبير فيما يخص ليبيا، مضيفًا: «قلقون للغاية بشأن الميليشيات المسلحة في ليبيا ومن يأتون عبر البحر إلى أوروبا.. كانت لدينا مخاوف استمرت لمدة طويلة».

وأكد وجود عمليات عسكرية في ليبيا تهدف إلى إيقاف تهريب السلاح، مضيفًا أن الحكومة الليبية يجب أن تقوم بدورها والسيطرة على أراضيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك