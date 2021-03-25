سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: يجب أن تسيطر الحكومة الليبية على أراضيها

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، إن ما حدث خلال الأسابيع الماضية في القضية الليبية تغير إيجابي، مشيرًا إلى وقف إطلاق النار، واتفاق عقد انتخابات في ديسمبر.

وأضاف برجر، في لقاء ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدعم فريق إدارة الحدود في ليبيا منذ عامي 2014 و2015، متابعًا: «نتمنى أن تستمر، وأعتقد أننا في المسار الصحيح حاليًا».

ولفت إلى دور مصر الكبير فيما يخص ليبيا، مضيفًا: «قلقون للغاية بشأن الميليشيات المسلحة في ليبيا ومن يأتون عبر البحر إلى أوروبا.. كانت لدينا مخاوف استمرت لمدة طويلة».

وأكد وجود عمليات عسكرية في ليبيا تهدف إلى إيقاف تهريب السلاح، مضيفًا أن الحكومة الليبية يجب أن تقوم بدورها والسيطرة على أراضيها.