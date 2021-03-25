الشرطة التركية تعتقل 12 طالبا جامعيا في إسطنبول على خلفية احتجاجات

اعتقلت قوات الشرطة التركية، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول عددا من الطلاب الذين حاولوا تنظيم احتجاج داخل حرم جامعي وهم يرفعون علم قوس قزح، رمز حركة المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيًا.

وتمت الاعتقالات في حرم "جامعة بوغازيتشى" (البوسفور)، والتي تشهد اضطرابات منذ شهر يناير الماضي في ظل احتجاجات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعيين رئيس جديد للجامعة، هو مليح بولو، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وانطلقت احتجاجات اليوم إثر إجراء تحقيق مع طالب كان يرفع علم قوس قزح.

وقالت مجموعة طلابية متضامنة إن أفرادها ساروا داخل الحرم الجامعي وهم يرفعون أعلام قوس قزح، ولكن الشرطة اعترضتهم.

ومنذ بداية العام الجاري، جرى اعتقال المئات من الطلاب ومؤيديهم، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم على مدار أسابيع من المظاهرات السلمية التي خرجت تضامنا مع "حركة بوغازيتشى".

ولقي الاستخدام غير المتناسب للقوة إدانات على المستوى الدولي.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، جرت محاكمة سبعة طلاب جامعيين على خلفية اتهامات بـ"التحريض على الكراهية والعدوانية" بسبب نشرهم لوحة تصور الكعبة المشرفة ومعها علم قوس قزح.