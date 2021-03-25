قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تقرر صرف معاشات لجميع العاملين بالأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، الأطباء والصيادلة والممرضين والمسعفين وفني الأشعة والمسؤول عن أخذ المسحة وكذلك عمال النظافة بمستشفيات العزل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن شهداء كورونا يحصلون على معاشين أحدهما خاص بالوفاة الطبيعية وآخر خاص بالوفاة الإصابية، خاصة وأنهم معرضين للإصابة أثناء تأدية العمل.

وأوضح بالمثال أن الشخص الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكان يحصل على راتب بقيمة 4180 جنيها، يحصل على معاش الوفاة الطبيعية والذي يقدر بنحو 2717 جنيها، فضلًا عن معاش إصابة العمل والذي يبلغ 3343 جنيها، ليكون الإجمالي 6060 جنيها، ذاكرًا أن ذلك المعاش مستحق اعتبارًا من بداية يونيو2020.

وذكر أنه بحصول ذلك الفرد على علاوة في شهر يوليو والتي تقدر بنحو 848 جنيها يكون المعاش الإجمالي هذا العام 6908 جنيها، مؤكدًا أن نظام التأمينات والمعاشات يضمن تغطية جميع الأخطار التي يتعرض لها العاملين.

