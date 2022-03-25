الجيش اليمني يحبط محاولة هجومية للحوثيين بمأرب من عدة محاور

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من إحباط محاولة هجومية لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب من عدة محاور.

وذكر مصدر عسكري يمني - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية - أن الميليشيات حاولت في جبهة الكسارة غرب مأرب، بعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير.

وأضاف أن الميليشيا قصفت أطراف البلق الغربي والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح؛ لتشتيت دفاعات الجيش الوطني والهجوم من منطقة لعيرف جنوبا، مشيرا إلى أن 4 أرتال عسكرية حوثية متتالية تم التعامل معها وتدمير عتادها المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.

ولفت إلى أن قوات "العمالقة" تصدت لمحاولة تسلل حوثية في منطقة "سائلة ملعاء" شرق مديرية حريب، وذلك بالتزامن مع الهجوم للمليشيا من معسكر أم ريش، نحو المناطق الصحراوية المفتوحة، التي يسيطر عليها الجيش الوطني، في معارك تلقى فيها الحوثيون خسائر مادية وبشرية كبيرة؛ بينهم القيادي أبو حرب العماد.