صحة المنوفية: انتهاء فعاليات الأسبوع التدريبي المقدم لـ80 صيدليا بالمنوفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فعاليات الأسبوع التدريبي الذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لصيادلة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة محمد السيد منسق التدريب بإدارة الصيدلة.

تضمنت فعاليات التدريب 3 دورات تدريبية مختلفة بواقع 30 ساعة تدريبية لكل دورة بما يوازي 3 محاضرات يومياً على مدار الأسبوع لكل دورة تدريبية.

اشتملت تلك الدورات على دورة (Basic DIC) والتي تعني بكيفية الحصول علي المعلومات الكاملة عن الأدوية واليقظة الدوائية، وكل ما يتعلق بها، وكذلك دورة تدريبية عن NICU والذي يعني بكل ما يتعلق بالصيدلة الاكلينيكية للعناية المركزة لحديثي الولادة.

أقيما بقاعات نقابة الصيادلة وأخيراً دورة تدريبية حول ICT بقاعة التدريب بديوان المديرية، والذي يعني برفع كفاءة الصيادلة ومواكبة التحول الرقمي وتطبيق علوم الحاسب في العمل.

كما تم عقد مجموعة من ورش العمل أثناء دورة الـICT التدريبية لتقديم مشاريع وأفكار يمكن ميكنتها وترجمة أعمالها ومخرجاتها عن طريق تصميم برامج تمكن الإدارة العامة للصيدلة بمديريات الشئون الصحية من أداء مهامها المختلفة بسهولة وكفاءة ودقة في تقديم الخدمات المقدمة لجموع الصيادلة.

وسيتم بحث المشاريع المقدمة واختيار الأفضل منها وفقاً لما يخدم التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية؛ تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي بجميع كيانات الدولة.

وفي سياقٍ متصل، ستتولى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تنفيذ البرامج المختارة.

وفي ختام الفعاليات، قام المهندس إسلام محمد حسن مدير الرقابة والمتابعة بالإدارة المركزية والمدرب بكورس ICT بتقديم شهادات تقدير وشكر لوكيل صحة المنوفية ومدير عام إدارة الصيدلة تسلمها عنه الدكتور أحمد زكريا مدير إدارة التموين الدوائي، وأخرى لمنسق التدريب بإدارة الصيدلة على ما قدموه من دعم وجهد لتيسير الدورات التدريبية للصيادلة.