القبض على سيدة قتلت طفلتها بأقراص الصرع في بولاق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سيدة لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة بوضع أقراص علاج الصرع داخل اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وبينت التحريات أن المتهمة تعاني من مرض واضطرابات نفسية.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال رضيعة جثة هامدة وادعاء سقوطها من أعلى السرير وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار لمادة سامة داخل فمها وكذب رواية والدها مرافق الحالة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الطفلة أفاد بسقوطها من أعلى السرير وبتضيق الخناق عليه ومواجهته بما أسفر عنه تقرير مفتش الصحة بوجود مادة سامة بفم الطفلة، أقر بقيام والدتها التي تعاني من اضطرابات نفسية بوضع أقراص علاج الصرع الخاصة بها في اللبن وعند محاولته إسعاف ابنته توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأضاف بقيامه باختلاق قصة واقعة سقوطها من أعلي السرير لإبعاد الشبهة الجنائية عن زوجته بسبب مرضها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.