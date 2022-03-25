الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمر نت"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، تمكنت من استعادة وتحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجة أبرزها "تبة الشهيد" و "الفية" جنوب مأرب".

وأشار دبوان إلى أن معارك ضارية دارت بين الجانبين، "أسفرت عن مقتل واصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي".

وأوضح أن مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش "قصفت تجمعات ومواقع وتعزيزات المليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية".

وأفاد، بأن الضربات الجوية "المركزة" لمقاتلات التحالف أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف تلك العصابة الإجرامية، في إشارة إلى الحوثيين، منها تدمير خمس عربات وثمان دوريات قتالية ومصرع من كانوا على متنها".

وتشهد محافظة مأرب معارك متقطعة بين الجانبين، وبشكل متكرر يدفع الحوثيون بتعزيزات عسكرية تجاه مواقع الجيش في محاولة للسيطرة على المدينة الغنية بالنفط.





