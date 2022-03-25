مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب برازيلي من الأفضل في العالم

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن تعاقده مع البرازيلي جواو رافائيل لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك من أجل استكمال بطولتي الكأس والدوري.

وقال مرتضى في فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب": «كما قلت سابقا، أحلام جماهير الزمالك أوامر، ونسعى دائما لتدعيم كل الفرق الرياضية وعلى رأسها كرة القدم بأفضل اللاعبين».

وتابع: «تعاقدنا اليوم مع لاعب برازيلي من الأفضل في العالم، لتدعيم صفوف كرة الطائرة، وذلك بعدما جئنا وجدنا النادي مفلس ولكن ربنا أنعم علينا بضخ الأموال من كل مكان».

وأتم تصريحاته: «أرحب بـ رافائيل في مصر وأشكره جدًا وأتمنى له التوفيق إن شاء الله مع الفريق وأن يتمكنوا من تحقيق أحلام جماهير الزمالك في حصد البطولات».