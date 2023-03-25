 عماد النحاس يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة - بوابة الشروق
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عماد النحاس يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة

محمد عاطف
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 9:05 م

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فيوتشر مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية.

وستقام مباراة فريقي طلائع الجيش وفيوتشر على ملعب بتروسبورت، في التاسعة والربع من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب.

الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير.


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