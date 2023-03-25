 مودريتش أساسيا في تشكيل كرواتيا لمواجهة ويلز في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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مودريتش أساسيا في تشكيل كرواتيا لمواجهة ويلز في تصفيات يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 9:00 م

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة ويلز مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويستضيف منتخب كرواتيا نظيره ويلز على ملعب بولود، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا لمواجهة اليوم كما يلي:

حارس مرمى : دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - جوسيب سوتالو - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - مايتو كوفاسيتش.

الهجوم: أندري كراماريتش - ماركو ليفايا - إيفان بيريسيتش.


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