تركيا: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة خطوة إيجابية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية".

وجاء ذلك في رد مكتوب على سؤال حول تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأفاد كتشالي، بأن أنقرة تعتبر قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وتوفير الوصول الإنساني إلى غزة "خطوة إيجابية".

وتابع: "نتمنى أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت".

ودعا الرأي العام الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ،تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لإطلاق النار" خلال شهر رمضان.

وأعرب عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية، بالاتفاق مع القانون الإنساني الدولي".

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الإثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.