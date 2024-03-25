يستضيف مركز الهناجر للفنون في الثامنة من مساء الأحد المقبل، حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة من مسابقة آدم حنين لفن النحت، وذلك يحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من الفنانين والنقاد التشكيليين.

وتشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون افتتاح معرض الأعمال المشاركة التي تخطت التصفيات النهائية، ونافست على الجوائز الدورة الحالية.

كانت لجنة تحكيم الدورة الثامنة قد تشكلت من مصمم المناظر ومهندس الديكور أنسي أبو سيف والفنانة التشكيلية نازلي مدكور والنحات شريف عبدالبدبع والنحات ناجي فريد.

اختيار اللجنة في 41 عملا للمنافسة في التصفيات النهائية للجوائز، وهي الأعمال التي تشارك في المعرض الذي يفتتح خلال حفل إعلان الجوائز، والذي يوافق ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة الفنان آدم حنين.

يشارك في المعرض الفنانين إبراھیم حسن عبد الكريم، احمد متولي سعيد، أمينة عاطف عبدالمنعم، أنس حسن علوي، إيمان بركات، أيمن محمد سعید مصطفى خلاف، أيمن مصطفى حسین أبو خزيم، بلال مصطفى محمد فكري، تسنیم محمدعیاد ركابي، حازم رمضان عبدالعزيز الشناوي، حسام مصطفى رمضان، رنا عجم، ريم محمد، سمر مجدي، سهيلة النويشي، شيماء لحماوي، علا الطوخي أحمد محمد حلوة، فاطمة الزهراء حسن جلال، فاطمة محمد خالد ثابت، كريم عادل سلیم عبدالجواد، مارينا أشرف صبري رياض، ومحمد إيهاب محمد، محمدعبد الناصر شیحة، محمدعزت سید محمد، محمد عیسى حسانین محمد، مروة مجدي، منة الله مسعد عبد الرزاق، مونيكا عادل جاد، ميرنا إسحاق، نجوى إبراهيم عطية، ندى ماهر متولي، نسمة طلعت محمود فراج، نور عماد سعید رزيق، نورهان ايمن السيد إبراهيم ، نورهان ماهر محمد إبراهيم، هاجر صلاح، ھاجرمحمد حلمي محمود، ھند رأفت عشري، هينار طارق، وئام علي عمرمحمد، ويارا ولاء بیبرس.

يذكر أن الدورة الأولى من الجائزة انطلقت في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017، وتهدف الجائزة إلى تحفيز النحاتين الشباب تحت سن الأربعين في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.