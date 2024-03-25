تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمتهم "نور. أ" في 2023 بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي 2 مليون و280 ألف جنيه مملوك للمجني عليه الموسيقار الراحل حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.



وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل مرض الموسيقار حلمي بكر قبل رحيله، وأحضر له شخصًا ادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف الموسيقار لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله المتهم.