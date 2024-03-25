 تطوير وتجميل بحدائق وميادين الإسماعيلية استعدادا للاحتفال بعيد الربيع - بوابة الشروق
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تطوير وتجميل بحدائق وميادين الإسماعيلية استعدادا للاحتفال بعيد الربيع

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 2:04 م

يجري جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، بالتنسيق مع حي أول بالمدينة، أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بميدان الملك فهد، لإضفاء الشكل الجمالي الحضاري للميدان.

ويجري الجهاز بالتنسيق مع حي ثان الإسماعيلية تقليم جميع أشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى بمدخل المحافظة باتجاه طريقي بورسعيد القاهرة، وزراعة نباتات المارجريتا الحولية بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري تمهيدًا للاحتفال بأعياد الربيع.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية لتكون المحافظة في أبهى صورة استعدادا لاستقبال الزوار في أعياد الربيع.


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