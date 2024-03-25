رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعا لمناقشة برنامج سلامة وجودة الأغذية

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اجتماع مجلس الجامعة الشهري بجلسته رقم 206، وبحضور الدكتور محمد عبده راغب عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عمران وادي، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

واستهل الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، الجلسة بتكريم الدكتور يسري أبو العنين، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية لترقيته لدرجة أستاذ بنظام التميز العلمي.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي، في بيان له اليوم، أن المجلس ناقش عدت موضوعات ومنها اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج مميز «سلامة وجودة الأغذية» بنظام الساعات المعتمدة بكلية الزراعة، واعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج مميز «الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية» بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومنح لقب علمي لوظيفة أستاذ «تميز علمي»، ومنح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ، منح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ بالتميز العلمي، منح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 2 بوظيفة مدرسين، ومنح 22 درجة دكتوراه، ومنح 16 درجة ماجستير.