 صحة غزة: 62 شهيدا و296 إصابة جراء العدوان في آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: 62 شهيدا و296 إصابة جراء العدوان في آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:58 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 شهيدًا و296 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان الإسرائيلي، إلى 792 شهيدًا، و1663 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و144 شهيدًا، و113 ألفًا و704 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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