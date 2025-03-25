وكالة الفضاء توقع بروتوكول لتصنيع أسراب أقمار صناعية لخدمات إنترنت الأشياء والاتصالات والتصوير

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وقعت وكالة الفضاء المصرية وشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز الشراكة في تصنيع الأقمار الصناعية ومكوناتها في مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للوكالة في عمليات الاختبار البيئي والميكانيكي والكهربائي للأقمار الصناعية.

جاء الاتفاق برعاية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس أحمد نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، ليؤسس نموذجًا جديدًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المصرية في مجال الفضاء.

كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتشغيل الأقمار الصناعية، وتوفير الترددات اللازمة للاتصال بالأقمار الصناعية.

وبحسب وكالة الفضاء، فإن هذا التعاون لدعم أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء في تطوير وتصنيع أسراب أقمار صناعية لخدمات إنترنت الأشياء والاتصالات والتصوير، مما يعزز قدرات مصر ويدعم التحول الرقمي بالحلول الفضائية المبتكرة. كما تعتبر شركة أقمار هي أول شركة مصرية من القطاع الخاص لتصنيع الأقمار الصناعية وتشغيلها وتوفير خدماتها للسوق المحلي والدولي.