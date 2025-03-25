المعارضة التركية تدعو إلى مقاطعة الشركات تصنفها بأنها موالية للحكومة

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حث حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أنصاره على مقاطعة قائمة من الشركات ووسائل الإعلام التي وصفها بأنها موالية للحكومة.

وكتب السياسي في حزب الشعب الجمهوري أوزجور تشيليك على منصة التواصل الاجتاعي "إكس" :"نحن لا نرى من لا يرانا"، وتشمل القائمة سلسلة من المقاهى الكبرى وومجموعات من الشركات الكبرى ببمواد الغذائية ودور نشر وقنوات تلفزيونية.

ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن المجموعات الإعلامية المدرجة في القائمة تتجنب تغطية الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح البلاد أو تشوه التفاصيل.

ولا تزال الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وإيقافه عن العمل مستمرة منذ ما يقرب من أسبوع، حيث تحدى عشرات الآلاف الحظر في إسطنبول وغيرها من المدن التركية الكبرى.

ووفقا لوزير الداخلية التركي وزير الداخلية علي يرلي كايا فإن ما مجموعه 979 متظاهرا محتجزون حاليا.

وينفي إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، التهم الموجهة إليه بالفساد والإرهاب.