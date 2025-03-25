أرجعت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، الانقطاع العام في خدمة الإنترنت في معظم المحافظات، اليوم الثلاثاء، إلى تعرّض المسارات الضوئية لـ«عمل تخريبي» في منطقتين مختلفتين.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، أن «العطل ناجم عن تخريب طال المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص، ومدينة معلولا بريف دمشق، ما تسبّب باضطراب واسع في خدمات الإنترنت على مستوى البلاد».

وأوضحت الوزارة أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية أثّرت بشكل كبير على جودة الخدمة في العديد من المناطق السورية، مشيرةً إلى أن التخريب شمل أيضاً سرقة معدات إلكترونية أساسية.

وبحسب البيان، سارعت الورشات الفنية التابعة للوزارة إلى موقعي الأعطال فور تلقي البلاغ، حيث باشرت أعمال الإصلاح واستبدال القطع المسروقة، بهدف إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لما نقلته صحيفة «الوطن» السورية.

وانقطع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية في عموم سوريا بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، حيث أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن خدمة الإنترنت توقّفت في معظم المحافظات السورية.