منظمات إغاثة بالسودان تعلن مقتل 54 شخصا في غارة جوية نسبت للجيش في دارفور

أفادت منظمات إغاثة، اليوم الثلاثاء، بأن غارة جوية تم إلقاء المسئولية عنها على عاتق الجيش السوداني استهدفت سوقًا محليا في المنطقة الغربية في السودان، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ومقتل 54 شخصا على الأقل.

وقال آدم رجال، المتحدث باسم التنسيقية العامة، وهي جماعة محلية تساعد النازحين في دارفور، إن الغارة وقعت أمس الاثنين في قرية " تورا " شمال الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

ونفى العميد نبيل عبد الله، متحدث باسم الجيش السوداني، استهداف المدنيين.

وقال لوكالة أسوشيتد برس(أب ) إن هذه الادعاءات "غير صحيحة، ويتم إطلاقها كلما مارست قواتنا حقها الدستوري والقانوني في التعامل مع الأهداف المعادية".

وبحسب قائمة الضحايا التي عرضها رجال، المتحدث باسم التنسيقية العامة، كان أكثر من نصف القتلى من النساء .