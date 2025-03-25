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بات منتخب إيران سادس المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد تعادل صعب أمام ضيفه أوزبكستان بنتيجة 2-2، ضمن التصفيات الآسيوية، اليوم الثلاثاء.

وتأهل المنتخب الإيراني للمونديال للمرة السابعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ليلحق بمنتخب اليابان ونيوزلندا، والثلاثي المنظم، أمريكا وكندا والمكسيك.

ويدين منتخب إيران بهذا التعادل لنجمه مهدي طارمي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 52 و83، ليمنح بلاده نقطة ثمينة بعد تقدم أوزبكستان في النتيجة مرتين بهدفي جوخيمات إركينوف وعباسبيك فايزولاييف في الدقيقتين 16 و53.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى خلفه أوزبكستان برصيد 17 نقطة، ثم الإمارات 10 نقاط قبل مباراته أمام كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

كما قضى تعادل إيران مع أوزبكستان على آمال منتخب قطر بطل كأس أمم آسيا في التأهل مباشرة لمونديال 2026 بعد خسارته أمام قيرغيزستان بنتيجة 1-3 ليتجمد رصيده عند 10 نقاط من 8 مباريات، قبل جولتين من انتهاء التصفيات الآسيوية.

أما منتخب أوزبكستان سيحتاج نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين في التصفيات ليضمن تأهله مباشرة، بينما تتنافس باقي المنتخبات على بطاقتي التأهل لمرحلة الملحق العالمي.

وبفوزه على قطر، رفع منتخب قيرغيزستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، خلفه كوريا الشمالية بنقطتين في المركز السادس والأخير قبل مواجهة الإمارات.