الصحة العالمية: هجوم إسرائيل على مستشفى ناصر فاقم إجهاد نظام الصحة بغزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، زاد من إجهاد نظام الرعاية الصحية بالقطاع.

وذكر جيبريسوس، في منشور له على منصة "إكس" الاثنين، أن الهجوم على مستشفى ناصر تسبب في أضرار جسيمة لقسم الجراحة، وذكر أن شخصين استشهدا وأصيب 8 أشخاص نتيجة الهجوم.

وتابع جيبريسوس: "مستشفى ناصر هو أكبر مستشفى إحالة في جنوب غزة. وقد تم تدمير 35 سريراً للمرضى، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعاني بالفعل من الإصابات بسبب تجدد العنف"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وشدد جيبريسوس على أنه لا ينبغي استهداف الخدمات الصحية وعسكرتها، وطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين واستئناف وقف إطلاق النار في القطاع.

ومساء الأحد، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ومتعمد قسم الجراحة بالمستشفى في خان يونس (جنوب) ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين ممن كانوا يتلقون رعاية طبية، وإصابة عدد آخر من الطواقم الطبية، بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة في غزة.