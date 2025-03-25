التحفظ على إسطوانات بوتاجاز في مستودعات مخالفة بالقاهرة

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، تكثيف التواجد الرقابى وضرورة المتابعة المستمرة و تكثيف حملات الرقابة على كل المنشآت والمنافذ التموينية وخاصة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز خلال شهر رمضان الكريم، لمكافحة كافة صور الغش التجاري للوقوف على مدى إلتزامهم والتاكد من توافر الأرصدة اللازمة من أسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية لسد احتياجات المواطنين.

وأوضح ثابت، اليوم الثلاثاء، أن المديرية شنت حملة لتمشيط الأسواق ومحطات الوقود، ومتابعةتوافر المنتجات وعدم التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى التحفظ على 32 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتجارية وذلك لقيام المستوع بيبع بأزيد من السعر الرسمى إضافة إلى عدم إعلانه عن أسعار البوتاجاز مخالفا لأحكام القرار 184 لسنة 2017.

ووجه إدارة الرقابة التجارية بمتابعة سلعة البوتاجاز، لفرض السيطرة على المتلاعبين من خلال حملات مكثفة على مستودعات أنابيب البوتاجاز التجارية والمنزلية، للتأكد من طرح اسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي المقررة من الجهات المعنية والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وأهاب مدير مديرية التموين بالقاهرة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز، للوقوف على مدى إلتزامهم من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.