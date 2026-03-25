افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أعمال التجديد والتوسعة بوحدات العناية المركزة وقسطرة القلب بمستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، في خطوة تستهدف دعم القدرات العلاجية للمستشفى وتأهيلها للاعتماد والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز دورها في خدمة مواطني محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية داخل المستشفى، رافقه خلالها الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال الإحلال والتجديد الشامل، التي شملت تطوير وحدات العناية المركزة والقسطرة ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وفق أحدث معايير الجودة وسلامة المرضى، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية لتصل إلى 17 سريرًا، إلى جانب إضافة غرفة عزل مجهزة بالكامل، بما يضمن التعامل مع الحالات الحرجة وفق أعلى درجات الأمان الطبي.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير بأقسام مناظير الصدر، وعناية جراحات الصدر، والمعامل، والموقع العام للمستشفى.

وأكد فرحات أن مستشفى القلب والصدر الجامعي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة في مجالي أمراض وجراحات القلب والصدر بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم خدمة طبية متقدمة وفق المعايير العالمية، وتلبية احتياجات المواطنين في التخصصات الدقيقة.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية وضمان استدامتها وتخفيف العبء عن المرضى، مؤكدًا أن التطوير يشمل تحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية إلى جانب تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى الانتهاء من دعم المستشفى بكافة الاحتياجات اللوجستية، ومن بينها إنشاء بنك دم مركزي متكامل، بما يدعم التوسع في إجراء العمليات الجراحية الكبرى، ويؤهل المستشفى مستقبلًا لإجراء عمليات زراعة الكبد والكلى، في إطار خطة الجامعة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل المحافظة وتعزيز دورها في منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

كما حضر الافتتاح الدكتور مصطفى الراوي عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد طارق نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد طه عبد الفتاح مدير مستشفى القلب والصدر، ونواب مدير المستشفى، والدكتور مصطفى عشري المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والهندسية والإدارية.