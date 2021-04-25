الآمال تتضاءل في العثور على طاقم الغواصة الإندونيسية المفقودة على قيد الحياة

قال قائد القوات المسلحة الإندونيسية إن فرق البحث عثرت على أشياء وتجهيزات خاصة بغواصة حربية إندونيسية فُقدت قبالة سواحل جزيرة بالي، وعلى متنها 53 شخصا، فيما تتضاءل الآمال فى العثور على الطاقم على قيد الحياة.

وقال مارشال السلاح الجوى هادي تجاهيانتو إن العثور على هذه الأشياء والتجهيزات يعني أن البحث دخل في "مرحلة الغرق" ما يعني أن الغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" في حكم الغارقة.

وتشمل الأشياء زجاجة زيت تشحيم وجهازا يحمي طوربيدا.

وأضاف أن "الأشياء التي تم العثور عليها بالقرب من آخر موقع للغواصة يعتقد أنها أجزاء من الغواصة".

وتابع: "هذه الاشياء لم تكن لتخرج من الغواصة ابدا ما لم يكن هناك ضغط".

ووصلت الفرقاطة الأسترالية "بالارات" والطائرة "بوينج بي 8 بوسيدون" الأمريكية إلى إندونيسيا اليوم السبت للانضمام إلى عشرات السفن الإندونيسية التي جابت بحر بالي لتحديد موقع الغواصة ، حسبما قال المتحدث باسم القوات المسلحة دجاوارا ويمبو .

وقال إنه من المتوقع وصول سفينة إنقاذ الغواصات السنغافورية "إم في سويفت ريسكيو" في وقت لاحق اليوم.

كما أرسلت ماليزيا والهند سفنا لدعم جهود البحث.

وفقدت الغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" ألمانية الصنع الاتصال على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات.

وأوضحت البحرية يوم الخميس إن الأكسجين الموجود على متن الغواصة قد يستمر حتى وقت مبكر من اليوم السبت.

وأشارت البحرية إلى أنه يعتقد أن الغواصة توجد حاليا على عمق يتراوح بين 600 إلى 700 متر تحت الماء، رغم أنها مصممة للغوص إلى أعماق تتراوح بين 250 إلى 500 متر فقط.

وعثرت مروحية مراقبة جوية على تسرب نفطي في آخر مكان رصدت فيه الغواصة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت له صلة بالحادث أم لا.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور على تويتر مساء اليوم السبت عن تعازيها للأسر المتضررة ولنظيرها الإندونيسي والقوات المسلحة.