الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 58 خرقاً للهدنة

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، جماعة أنصار الله الحوثية، بارتكاب 58 خرقاً جديداً للهدنة الأممية في البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت "، "إن قواته رصدت 58 خرقاً، منها 17 خرقاً في محوري البرح، غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و12 خرقاً في جبهات محور محور تعز، و10 خروقات في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و6 خروقات في جبهات القتال، شرق مدينة الحزم، بمحافظة الجوف".

وتنوعت الخروقات، وفقاً للجيش، بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، إضافة إلى تمركز مجاميع مسلحة في مواقع استحدثتها الميليشيا مؤخراً في محور حيس، وكذا استهداف أعيان مدنية غرب تعز.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الان.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أكد مطلع الشهر الجاري، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

ومنذ بدء سريان الهدنة، يتبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات، ومحاولة إفشالها.