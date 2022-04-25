وزير خارجية الأردن يبحث مع مبعوث أممي جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية الأردني، اليوم الإثنين في عمان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، آخر المستجدات في ‫اليمن‬، والجهود الأممية لإنهاء الأزمة عبر حلٍ سياسيٍ يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

ورحّب الصفدي بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن، والتي بدأت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، مؤكداً دعم الأردن للجهود والمساعي الأممية لحلّ الأزمة اليمنية واستمرارها في إسناد البعثة الأممية لليمن التي تتخذ من عمان مقراً لها.

كما شدد الصفدي على أهمية تكثيف العمل للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة ،وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة ويضمن وحدة اليمن الشقيق وسلامة أراضيه.

وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مؤكداً وقوف بلاده المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم، مشدداً على أن أمن دول الخليج العربي الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وبدوره، استعرض جروندبرج آخر التطورات والجهود الأممية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية، مُثمناً دعم الأردن لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ومقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.

ورحّب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الأردنية، بالموافقة على تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي، معرباً عن أمله بأن تعمل كافة الأطراف اليمنية بشكلٍ بنّاءٍ بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها بموجب بنود الهدنة المُعلنة.

وأمس الأحد، تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي بناء على الهدنة السارية ، بعد ست سنوات من توقفها، وسط اتهامات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالتسبب في تأجيل الرحلات.