زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا تستنكر دفاع شرودر عن بوتين

استنكرت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا زاسكيا إيسكن، دفاع المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة ذلك بأنه "محض سخف".

وطالبت إيسكن، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإعلامية، اليوم الاثنين، شرودر بالاستقالة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ترأسه لسنوات عديدة.

وفشل شرودر، الذي يرأس المجلس الإشرافي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفت" ويرأس لجنة المساهمين في شركة خطوط الأنابيب "نورد ستريم"، في توجيه أي انتقاد لبوتين في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، دافع شرودر بشكل صريح عن رئيس الكرملين ضد اتهامات بارتكاب جرائم حرب، قائلا إن الأمر بارتكاب جرائم قتل جماعي من المحتمل أن يكون صادرا عن مسؤولين من رتب أدنى، وليس من بوتين.

وذكرت إيسكن، في تصريحاتها لـ"دويتشلاند فونك"، أنه كان يتعين على شرودر الاستقالة من مناصبه لدى الشركات الروسية "لإنقاذ سمعته كمستشار سابق وناجح في الماضي، لكنه لسوء الحظ لم يتبع هذه النصيحة".

وقالت إيسكن: "جيرهارد شرودر يتصرف فقط كرجل أعمال منذ سنوات عديدة، وعلينا التوقف عن اعتباره كرجل دولة كبير السن، كمستشار سابق، دفاعه عن فلاديمير بوتين ضد اتهامات بارتكاب جرائم حرب سخيف بكل معنى الكلمة"، مضيفة أنه يتعين عليه الاستقالة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.