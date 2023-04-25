حبس شخصين لاتهامهما بقتل سائق بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار شريكيهما الهاربين؛ لاتهامهم بقتل شاب يدعى "ع.م"، سائق، يبلغ من العمر 20 عامًا؛ وقطع إحدى قدميه، انتقامًا منه؛ إثر نشوب خلافات سابقة بينهم.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب بيان سبب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود إشارة من شرطة النجدة، حول ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث قتل أمام المارة في الطريق العام.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وجود شاب مصاب بجروح طعنية نافذة، وقطع في إحدى قدميه، وغارق في الدماء، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وبسؤال شهود عيان الحادث، تبين أن مرتكبي الواقعة شخصين، حيث استعانا بـ2 آخرين، وانتظروا حتى خرج المجني عليه من مسكنه، ثم هاجموه بسلاح أبيض، فأردوه قتيلًا متأثرًا بجراحه.

وبتقنين الإجراءات وترصد تحركات المتهمين من خلال تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، تم ضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ونقل الجثمان إلى المشرحة، حيث اتخذ الطب الشرعي إجراءاته تمهيدًا لتسليمه لأسرته لمواراته الثرى.

تم تحريز السلاح المستخدم في الحادث بعد أن أرشد المتهمين عن مكان التخلص منه، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.