بيع لوحة فنية للرسام النمساوي جوستاف كليمت بمبلغ 30 مليون يورو في مزاد بفيينا

أعلنت دار إيم كينسكي للمزادات أن لوحة الآنسة ليسر، للرسام النمساوي الشهير جوستاف كليمت، بيعت مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت دار إيم كينسكي التي عرضت اللوحة في يناير الماضي، قبل طرحها للبيع في مزاد مساء أمس الأربعاء، أن اللوحة كان يعتقد بأنها فقدت لفترة طويلة لكن في الواقع كانت معلقة بفيلا خاصة بالقرب من فيينا على مدى عقود.

وقدرت الدار قيمة اللوحة بما يتراوح بين 30 و 50 مليون يورو، لكنها بيعت في نهاية المطاف بالسعر التقديري الأدنى، أي أقل بكثير من السعر الذي بيعت به لوحة أخرى لكليمت في لندن في يونيو 2023، وهو 86 مليون يورو.

وقالت كلوديا مورث جاسر رئيسة قسم الفن الحديث في دار إيم كينسكي "الحدث تاريخي، لم يسبق أن طرح للبيع أي عمل مماثل في البلد الذي يتحدر منه الرسام".

وأضافت "لم يتوقع أحد أن لوحة تحمل أهمية كبيرة ومفقودة منذ مائة عام ستعاود الظهور، في حين يعود آخر رقم قياسي لعمل نمساوي إلى لوحة فلمنكية بيعت عام 2010 لقاء 7 ملايين يورو".