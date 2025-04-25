الخارجية الروسية: اغتيال الفريق موسكاليك في موسكو عمل إرهابي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اغتيال نائب قائد إدارة العمليات في الأركان الروسية الفريق ياروسلاف موسكاليك في ضواحي موسكو اليوم كان عملا إرهابيا.

وأضافت: "نشهد عددا كبيرا من الضحايا، واليوم سقط عسكري آخر ضحية لهجوم إرهابي في موسكو".

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو بدء التحقيق في تفجير سيارة أودى بحياة موسكاليك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووقع التفجير صباح اليوم واستهدف سيارة موسكاليك قرب منزله في بالاشيخا بضواحي موسكو.

وتقع بالاشيخا على بُعد أقل من 32 كيلومترًا شرق موسكو.

وقدر الخبراء أن قوة الانفجار تعادل أكثر من 300 جرام من "تي إن تي".

وفي غضون ذلك، كان من المتوقع أن يلتقي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو يوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، إن رحلة خاصة من الولايات المتحدة هبطت في مطار فنوكوفو بالمدينة قبيل ورود أنباء تفجير السيارة المفخخة.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أمس، بأن موسكو "مستعدة للتوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك بعض النقاط المحددة التي تحتاج إلى "صقل".