أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لقرار عدم تمديد الحظر الشامل عقب الانتهاء منه يوم 30 مايو الجاري.



وأضاف الصالح - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين)، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد اليوم الإثنين عبر (فيديو كونفرانس) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من أول يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مواعيده تفصيلا، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس المقبل.



وأشار الى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر كذلك، تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لتكريم المشاركين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وحول جهود الحكومة الكويتية في مواجهة (تجار الاقامات)، أكدعزمه وإصراره على اجتثاث تلك الظاهرة من الجسد الكويتي، خاصة في ظل ترؤسه للجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي لمواجهة قضية (تجارة الاقامات).



وفيما يتعلق بتطبيق العقوبة على عدم الملتزمين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، خاصة في ظل شكوى البعض من قلة كمياتها، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وجود قلة في أعداد الكمامات، مؤكدا توافرها بكميات كافية.