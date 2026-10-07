استهداف مطار عدن اليمني بصاروخين دون خسائر بشرية

أعلنت إدارة الأمن في مدينة عدن اليمنية أن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم الأربعاء لاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثيين، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجوم.

وقالت الإدارة، في بيان، إن "الاستهداف طال منشأة مدنية حيوية وعرض حياة المسافرين والعاملين وطاقم الطيران للخطر"، موضحة أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الهجوم، إلى جانب تعزيز التدابير الأمنية والوقائية في المطار ومحيطه.

وذكر البيان، أن مطار عدن يمثل منفذا جويا يستفيد منه مواطنون من مختلف المحافظات اليمنية، ولا سيما المرضى والمسافرون للعلاج، إضافة إلى الطلاب والعاملين وغيرهم من المسافرين.

واعتبر البيان، أن استهداف المطار يهدد سلامة المدنيين والمسافرين والعاملين وطاقم الطيران، ويعرض حركة الطيران المدني للخطر.

ودعا البيان، وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بالإجراءات الأمنية وحركة المطار من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) سماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة عدن، ومشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من محيط مطار عدن الدولي.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن ما أوردته إدارة أمن العاصمة عدن حتى الآن.

ويأتي استهداف مطار عدن الدولي في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، عقب إعلان القيادة اليمنية الإثنين الماضي، بدء عملية "فجر اليمن"، لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد، والتي امتدت إلى عدد من الجبهات في تعز والساحل الغربي ومناطق أخرى.