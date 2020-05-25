الدوري الإسباني يسعى لاستئناف نشاطه بديربي أشبيلية في 11 يونيو المقبل

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن هدف الرابطة هو استئناف فعاليات المسابقة في 11 يونيو وأن تكون المباراة الأولى بين أشبيلية وريال بيتيس في العاشرة من مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي.



وبعد عدة أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر هذا الأسبوع لاستئناف فعاليات الدوري الإسباني.



وأوضح تيباس ، في تصريحات إلى شبكة موفيستار" نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" ، : "رئيس الوزراء تحدث عن بدء فعاليات المسابقة مجددا في الثامن من يونيو المقبل لأن الأسبوع يبدأ كل يوم اثنين. وينتظر أنه بحلول ذلك الوقت سنكون قادرين على المنافسة في الملاعب.



علينا أن نرى أيام ذلك الأسبوع ، أي يوم نبدأ فيه حسب أيام التدريب. نحاول أن يكون الأمر متساويا على جميع الفرق".



وأضاف : "المؤكد أن استئناف المسابقة سيكون في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 12 يونيو المقبل ، وربما نبدأ يوم الخميس الموافق 11 من الشهر نفسه. ولكن هذا لم يُقر بعد. قد يشهد الخميس 11 يونيو المقبل أول مباراة مع استئناف المسابقة" مشيرا إلى أن الرابطة ترى أن يشهد ذلك اليوم مباراة واحدة هي ديربي أشبيلية.