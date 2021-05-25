 أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش - بوابة الشروق
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أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش

الصحفي البيلاروسي المنشق رومان بروتاسيفيتش
الصحفي البيلاروسي المنشق رومان بروتاسيفيتش
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:13 ص

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الإفراج الفوري عن الصحفي البيلاروسي المنشق رومان بروتاسيفيتش والتحقيق الكامل في ملابسات اعتقاله، بعد الهبوط القسري لطائرته.

وأعرب جوتيريش عن " قلقه البالغ " إزاء ما وصفه بأنه " حادث مزعج " ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة في " تحقيق كامل وشفاف ومستقل " ، وفقا لما جاء في بيان له.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الشديد إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بيلاروس، وحث السلطات البيلاروسية على "الاحترام الكامل لجميع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

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