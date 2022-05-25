القنصل الروسي: لا معلومات عن ناطقين بالروسية بين ضحايا إطلاق النار في تكساس

أعلن القنصل العام الروسي في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن وجود ناطقين باللغة الروسية بين ضحايا حادث إطلاق النار في تكساس.

وقال زاخاروف في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "اتصلنا بمركز شرطة مدينة يوفالد. وقالوا لنا إنه لا تتوفر لديهم أي معلومات عن وجود أطفال ناطقين بالروسية بين الضحايا والمصابين".

وكان حاكم ولاية تكساس الأمريكية قد أكد مقتل 18 تلميذا على الأقل، و3 بالغين ومدرسة جراء حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الولاية، حيث أطلق شاب عمره 18 سنة النار داخل المدرسة.