 إصابة 42 فلسطينيا في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 42 فلسطينيا في مواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس شمال الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 1:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 1:07 ص

أصيب 41 فلسطينيًا، مساء الثلاثاء، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز المُسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وآخر جراء التعرض للسقوط، خلال المواجهات العنيفة.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر أثناء نقل حالة ولادة، ما أدى إلى اختناق الطاقم، مُشيرًا إلى أن المريضة نقلت إلى مستشفى "رفيديا".
ووقعت الاشتباكات لدى تأمين قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام عصابات "فيتان التلال" الاستيطانية لمنطقة قبر يوسف.

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