الجزائر: إعلان حالة التأهب القصوى تحسبا لاندلاع حرائق غابات

أعلنت السلطات الجزائرية حالة التأهب القصوى لمواجهة ومكافحة واستباق حرائق الغابات في ظل تزايد حالات اندلاع الحرائق خلال السنوات الست الماضية.

وذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (الزراعة)، اليوم/ الثلاثاء/ في بيان، أنها أنشأت اللجنة الوطنية لحماية الغابات، والتي تعد بمثابة غرفة عمليات للتعبئة الشاملة تتضمن عددا من التدابير التنظيمية والعملياتية، في الوقت الذي تتعرض فيه الجزائر لمخاطر حرائق الغابات بدرجة عالية نسبيا بسبب الظروف المناخية والمصحوبة بموجة من ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب الوزارة الجزائرية، تضم هذه اللجنة الوطنية لحماية الغابات، والتي يترأسها وزير الفلاحة، ممثلين عن 13 وزارة و11 مؤسسة حكومية ذات صلة بحماية الغابات؛ وتتمثل مهامها في اعتماد وتحديث المخطط العملي للوقاية من حرائق الغابات، وكذلك الآفات والأمراض التي تؤثر على الغابة، وضمان تنسيق الإجراءات مع جميع الهيئات المعنية، فضلا عن وضع برامج حماية الغابات في كل ولاية عبر كافة الأراضي الجزائرية.