الصين تنظم منتدى دافوس الاقتصادي أول يوليو المقبل بحضور ممثلين من 100 دولة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الدورة الـ 13 من منتدى (دافوس) ستعقد في مدينة (داليان) شمال شرقي البلاد يومي 1 و2 يوليو المقبل ، بحضور أكثر من 1900 سياسي ورجل أعمال وباحث وممثل إعلامي من أكثر من 100 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح اليوم - إن رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" سيحضر المنتدى، وسيلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، كما سيلتقي مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "كلاوس شواب" وقادة الدول الأجنبية.

وأضاف شوانغ أن رئيس الوزراء الصيني سيتبادل أيضا وجهات النظر مع ممثلين من عدة مجالات، مثل: الصناعة والتجارة والتمويل ومراكز الفكر ووسائل إعلام.

ويعقد منتدى دافوس الصيفي، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007، بشكل سنوي في الصين، بالتناوب بين المدينتين الساحليتين تيانجين وداليان.