كلوب بعد الفوز على كريستال: كانت خطوة مهمة لنا وسأشاهد مباراة تشيلسي والسيتي لعدة أسباب

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز فريقه العريض برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" مساء الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح ليفربول الآن يحتاج للتعادل في المباراة المقبلة للتتويج باللقب أو أيضا تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي يُتوج الليفر بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

وكان صلاح قد سجل هدف وصنع آخر في فوز الريدز 4-0 على كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة:«قلت للاعبين أريد أن أرى أفضل كرة قدم خلف الأبواب المغلقة (بدون جماهير) على الإطلاق أنا لست متأكدا من أنها أفضل كرة قدم بدون جماهير، لكنها كانت أفضل المباريات من حيث الضغط على الإطلاق».

وأضاف:«لقد سجلنا بعض الأهداف الرائعة، وكان من المهم إعطاء علامة وأظهر الشكل المحترم لمؤيدينا والذي يستحقونه، وأننا نتمكن من اللعب كما لو كانوا حاضرين المباراة».

وأكمل:«الجماهير يمكنها دفعنا إلى أشياء لا تصدق، ولم أفتقدهم أكثر من الليلة، تخيل لو كانت هذه المباراة قد أقيمت مع 55000 شخص في الملعب ، فكان ذلك أمرًا لا يصدق؟».

وواصل:«ولكن لا يمكننا الحصول على ذلك (حضور الجماهير للمباراة)، لذا كان من المهم أن نظهر الاحترام لهم، وهذا ما فعله اللاعبون وأحببت ذلك، لقد كانت خطوة مهمة بالنسبة لنا، مباراة مثيرة، وتمنيت لو كان جميع الجماهير حاضرين».

سيتوج ليفربول بطلاً مساء الخميس إذا فشل مانشستر سيتي في الفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج، وفي هذا الصدد قال كلوب:«سأشاهد تلك المباراة ليس لتجهيز الاحتفال ولكننا سنلعب مع السيتي بعد أسبوع وكذلك مع تشيلسي».

وأتم:«هذه المباراة من المهم مشاهدتها لأسباب عديدة، ولكن مهما حدث بها ليس لدينا تأثير، لذلك ليس لدي أي اهتمام».