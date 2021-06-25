قالت الفنانة حنان مطاوع، إن والدها الفنان الكبير كرم مطاوع، تنبأ لها بأن تكون ممثلة جيدة، مؤكدة التشابه بينهما في الطباع والتأمل.

وأضافت خلال برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر شاشة «نجوم إف إم»، مساء الخميس، أنها رفعت شعار «لن أعيش في جلباب أبي» منذ الصغر، وكانت ترغب في الالتحاق بشعبة «العلمي» خلال الثانوية العامة، ولكن والدها علق «هذا تضييع وقت».

وأوضحت أنها التحقت بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية؛ لإثبات نفسها بعيدًا عن مجال الوالد، ولكن تأكدت من حسن رؤيته وتوقعه.

وذكرت أن بعض الشخصيات التي تقدمها في الأعمال الدرامية، تجهدها، ويصعب الخروج منها، مستشهدة بدورها في مسلسلي دهشة وونوس مع الكاتب عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني.

وتابعت: «هذا النوع من الشخصيات أبعد ما يكون عن شخصيتي، لأني إنسانة مسالمة، وتجهدني كثيرا ولا أخرج منها بسهولة».

وأشادت بالمخرج تامر محسن، مشيرة إلى ترشيحه لها في مسلسل هذا المساء عام 2017؛ قائلة: «هو أحب شخصية عبلة، وتحدث عنها لمدة ساعتين بتفاصيل دقيقة مثل الرائحة والإضاءة».