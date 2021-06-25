محلية النواب: مراحل التطوير فى المحافظات تسير بنهج سريع وقوى

درويش: رصدنا مسئولين لم يستوعبوا مراحل التطوير فى بورسعيد.. ويجب النظر لكيفية استثمار ملتقى البحر والنهر فى دمياط



أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، أن زيارة وفد اللجنة إلى محافظتى بوسعيد ودمياط الأسبوع الماضى، يأتى فى إطار عمل اللجنة للقيام بزيارات ميدانية والاطلاع بشكل مباشر على أحوال المحافظات، والأعمال التى يتم تنفيذها سواء التطوير ورفع الكفاءة أو البحث فيما تم إنجازه بناء على مناقشات متعلقة بطلبات إحاطة كانت باللجنة.



وأوضح درويش لـ«الشروق»، أن الملاحظ فى كل المحافظات أن مراحل التطوير تسير بنهج فى منتهى السرعة والقوة، بالشكل التى تجعل الدولة عندما تفتح ملفا ما، تقوم بحله من جذوره دون حلول مؤقتة أو مسكنات، لافتا إلى أن نهج الدولة الآن يسير بخطى متسارعة نحو رفع الكفاءة لحياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.



وثمن جهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، فى التوجه نحو المحافظات والأقاليم التى ظلت لفترات طوبلة مهمشة، مؤكدا أن هناك مشروعات ومناطق صناعية وسكنا اجتماعيا وتعاونيا ومحطات تدوير المخلفات فى بورسعيد، لكن تظل مشكلة الكثافة السكانية عاملا ضاغطا بقوة على التطوير، والبنية التحتية بالمحافظة.



وأشار إلى أن وفد اللجنة رصد وجود صناعات وطنية قائمة فى محافظة بوسعيد مثل تصنيع الكاوتش وإطارات المركبات الخفيفة، مضيفا: «وجدنا فى المحافظة مسئولين لم يستوعبوا مراحل التطوير، وانتشار البيروقراطية، لكن المواطن يشعر الآن بالتغيير، وهو أمر يدعو للتفاؤل».



وأكمل: «رصدنا فى بورسعيد ظاهرة شغل الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى أو التعاونى لأشخاص لا يحتاجونها، وبعض الأشخاص يحصلون على الشقة ثم يقوم بتأجيرها، أو يتركها مغلقة، ولذلك نحتاج إلى تعديل تشريعى ينص على أن يتم نزع ملكية الشقة من صاحبها حال ظلت مغلقة أو قام بتأجيرها، وتشديد الرقابة والمرور على تلك المساكن».



وأردف: «بالنسبة لمحافظة دمياط يجب النظر لكيفية استثمار ملتقى البحر والنهر، إضافة للنظر لحقوق الصيادين هناك»، مضيفا: «يجب أن يكون هناك ميناء فى دمياط، يستطيع استيعاب حركة التجارة الخاصة بالصيادين»، مشيرا إلى وجود سلبية خاصة بتدوير المخلفات فى المحافظة تحتاج إلى جهود كبيرة.



من جهة أخرى، أكد أن أجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة يأتى على رأسها النظر فى طلبات الإحاطة المتعلقة بالمحافظات، وأنه سيتم فتح واستكمال ملفات الأسواق العشوائية والقمامة والكلاب الضالة، والأراض المضافة وغيرها من الملفات الأخرى.